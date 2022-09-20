EROL TAŞKAN

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, kendisine yönelik yapılan algı operasyonlarına sert cevap verdi. “Terbiyesizliği, utanmazlığı, iftirayı meslek edinmeyin. Beni anladığınız dilden konuşturmayın” diyen Dere, yalanların devamı durumunda yasal yollara başvuracağını söyledi.

Fazla maaş aldığı yönünde bazı basın organlarında hakkında çıkan yorumları değerlendiren Muhsin Dere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları ifade etti, “Terbiyesizliği , utanmazlığı, iftirayı meslek edinmeyin, beni anladığınız dilden konuşturmayın. Bakanlığımızın iki şirketin de görevim var, mevzuata uygun olarak sadece birinden ek ücret alıyorum. Bakan yardımcısı maaşım ve ek görev ücretim dahil aldığım toplam maaş ve ücret 50.000 (elli bin) TL civarında. Başka hiçbir yerden beş kuruş gelirim de yok. Allah’a şükür ülkemiz şartlarına göre gayet iyi olan bu maaş da fazlasıyla yetiyor.

Yalanlarınızı sürdürürseniz hakkınızda yasal yollara başvuracağım.”

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 16:06