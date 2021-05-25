Benzinlik arazisi 12 milyon 100 bin liraya satıldı

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Şehir Stadyumu arasında bulunan Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu işaretli arsanın satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleye 3 kişi katıldı.

İhale 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ardından açık artırma usülü şeklinde gerçekleşti.

İhaleye Kaleli Best Petrol, Haydar Kartal ve Şakir Güzel katıldı. Yaklaşık muhammen bedeli 7 milyon 500 bin lira olan arsaya en yüksek teklifi 12 milyon 100 bin lira ile Şakir Güzel verdi.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

Benzinlik arazisi ihalesi daha önce 20 Nisan’da gerçekleştirişmiş ancak başkanlık makamı teklifi düşük bulunca ihale iptal edilmişti.