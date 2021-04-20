Benzinlik arazisi 7 milyon 460 bin liraya satıldı

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Şehir Stadyumu arasında bulunan Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu işaretli arsanın satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi.

Devlet ihale kanununa göre en yüksek 3 teklif veren açık artmaya katılabilir maddesinden dolayı kapalı zarf usulü en düşük teklifi veren firma elendi.

İhalede Haydar Kartal, Kakaç Demir Çelik, Kısmet Petrol açık artırmaya katıldı.

Yaklaşık muhammen bedeli 6 milyon lira olan arsaya 7 milyon 460 bin lira en yüksek teklifi veren Kakaçlar Demir Çelik oldu.

İhalenin sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 16:02