Berber ve kuaför esnafı iftarda buluştu

FATİH BATTAR

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası tarafından oda üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına esnaf oda başkanları ile berberler ve kuaförler katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, programda katılan herkese teşekkür ederek; “Geleneksel hale getirdiğimiz bu iftar programına katılımlarında oda başkanlarına ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye aynı organizasyonla iftar programında buluşmak dileğiyle.” dedi

Program sonunda iftar organizasyonun düzenlenmesinde sponsor olan MCB Lazer Medikal firma yetkililerine teşekkür plaketini oda başkanı Mustafa Köse plaket takdim etti.