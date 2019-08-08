Berber ve Kuaförler bayramda da hizmet verecek

Çorum'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kuaför ve berberlerde yoğunluk başladı. Kurban Bayramı boyunca çalışacak olan kuaför ve berberleri ise yoğun bir mesai bekliyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala berberlerde ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşanıyor. Berber ve kuaförler yoğunluk nedeniyle gece geç saatlere kadar hizmet verecek.

Kurban Bayramı nedeniyle işler de yoğunluk yaşandığını aktaran Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, “Kurban bayramı yaklaşması nedeniyle işler de yoğunluk yaşanmaya başladı. Erkek berberlerimiz de saç kesimi, sakal tıraşları başlarken bayan kuaförlerin de ise kesim, renklendirme ve boya işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim sanatımız insanların güzelliğidir. Onların yüzlerine yansımaktadır. Bunun için çalışıyoruz. Kimsenin mağdur olmaması için Berber ve Kuaförler olarak Kurban bayramında da hizmet verecek." dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 18:15