Berber ve kuaförler dikkat!

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine devam edecek olan berber ve kuaförler için bazı kararlar aldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan Meclisin kararları şöyle:

“İlimizde 21/03/2020 tarih ve 2020/06 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile faaliyetleri ikinci bir talimata kadar geçici süreliğine durdurulan umuma açık yerlerden berber, kuaför, estetik-güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin;

MADDE 1- 11/05/2020 tarihi itibariyle faaliyetlerini 09:00 – 21:00 saatleri arasında yürütebilmelerine,

MADDE 2- Müşterilerine randevu sistemiyle hizmet sunumunun esas olmasına, randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilmesine,

MADDE 3- Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmemesine, muhakkak suretle bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesine,

MADDE 4- Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmemesine, ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak şartı ile bekleyebilmelerine, iş yeri sahibi tarafından bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edilebilecek maksimum müşteri sayısını gösterir bilgilendirmenin işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek ve okunabilecek şekilde asılmasına,

MADDE 5- İşyerinde çalışanların muhakkak surette maske kullanmalarına, müşterilerin ise işlem süresince maske kullanmalarına, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi geçici olarak çıkarabilmelerine,

MADDE 6- Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliğinin/dezenfeksiyonunun aksatılmadan tekniğine ve usulüne uygun olarak yapılmasına, her işlem sonrasında bu temizlik ve dezenfeksiyon işleminin tekrarlanmasına,

MADDE 7- Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanların müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte etmelerine ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanmalarına, eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığının müşteriye gösterilmesine,

MADDE 8- Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işleminin tekniğine ve usulüne uygun olarak uygulanmasına ve bu işlemin her müşteri için tekrarlanmasına,

MADDE 9- Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılacak havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık malzemeler olmasına ya da her müşteri için ayrı malzeme (kişiye özel havlu, önlük vb.) kullanılmasına, hizmet alan müşteri için kullanılan malzemelerin gerekli dezenfeksiyonu, sterilizasyonu sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmamasına, isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilmesine,

MADDE 10- Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesine, ancak sakal tıraşının makine ile kısaltma şeklinde yapılabilmesine,

MADDE 11- Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin geçici süreliğine verilmemesine, bunların dışındaki faaliyetlere devam edebilmelerine,

MADDE 12- Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan “Ense Fırçası”nın kullanımının, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulmasına,

MADDE 13- Bu işyerlerinde geçici süreliğine yiyecek ve içecek ikramında bulunulmamasına,

MADDE 14- Berber, estetik-güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09:00 itibariyle faaliyetlerine başlamalarına,

MADDE 15- Anılan iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile düzenlenen 01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş olan kişilerin geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından 05/04/2020 tarih ve 6238 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile bağlantılarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmalarına,

MADDE 16- Alınan kararlara uymayan kişilere/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 17- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri ve zabıta müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 18- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 19- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:00