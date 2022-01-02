Berberler Odası’nda Aşkın Çağlayan dönemi

FATİH AKBAŞ
Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası genel kurulu bugün gerçekleştirildi.
Afra Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda dört aday başkanlık için yarıştı.
Mevcut başkan Mustafa Köse, Adem Okumuş, Aşkın Çağlayan ve Gazi Demir’in yarıştığı seçimde toplam 488 delege oy kullandı.
Seçimde 159 oy alan Aşgın Çağlayan Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası’nın yeni başkanı oldu.
Diğer adaylardan Mustafa Köse 143, Gazi Demir 126, Adem Okumuş ise 59 oy aldı.
Aşkın Çağlayan’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Mansur Güllü, Seval Demirci, Tuncay Kazak, Fethiye Kaya, Sefa Gürbüz, Selim Turpcu.”
Denetim Kurulu: Ramazan Ökmen, Özlem Aygün, Serap Ünal
Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 17:39