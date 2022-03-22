Berberlerden öğrencilere ücretsiz tıraş

M.BURAK YALÇIN
Çorum’da ‘Gönül Dostları İyilik Hareketi’ adı altında bir araya gelen gönüllü berberler, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı eğitim gören öğrencileri ücretsiz tıraş ettiler.
Çorumlu berberler Ahmet Fındıkçı, Hamdi Kupen, Faruk Okumuş, Ömer Kaya, Gazi Demir, Kaan Demir, Halil Kara, İlkay Erdal ve Mehmet Özdemir’in oluşturduğu ‘Gönül Dostları İyilik Hareketi’, tatil günlerinde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencileri traş ettiler.
Okul çalışanları da usta ellere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylık dilediler.
Gönül Dostları İyilik Hareketi ise bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade ettiler.Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 11:28