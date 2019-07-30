Beşiktaş Mufafızı’nın üçüncü baskısı çıktı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Gazetemiz Yazarı Eğitimci-Araştırmacı Yazar Ethem Erkoç' un 5 yıllık derin bir araştırma üzerine kaleme aldığı Beşiktaş Muhafızı 7-8 Hasan Paşa ve Bir Devrin Hikayesi isimli kitabının üçüncü baskısı yapıldı. Dört ayrı padişah döneminde yaşayan Çorumlu 7-8 Hasan Paşa'nın kahramanlıkları ve o dönemin olaylarına ışık tutan eser, 7-8 Hasan Paşa ile ilgili Türkiye'de tek kitap olarak kıymetini koruyor.



Genel yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a kitabının üçüncü baskısını hediye eden Ethem Erkoç, yeni baskının İstanbul'da faaliyet gösteren TAVEO Yayınları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye genelinde tüm kitap ve kırtasiyelerden temin edilebilen kitabın, TAVEO Yayınları'ndan da temin edilebileceğine ifade eden Erkoç, 7-8 Hasan Paşa'nın kahramanlığının ve devlete bağlı kişiliğinin gelecek nesillere aktarılması yönünden kitabına gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Çok sayıda esere imza atarak, kitap yayınlayan Ethem Erkoç, bu vakte kadar kitaplarının bir kısmını kendi imkanlarıyla, bir kısmını da belediye katkısıyla bastırdığını anlatarak, ilk kez yayınevlerinden bir ilgi ile karşılaştığını, bundan dolayı da ayrı bir mutluluk yaşadığını sözlerine ekledi.



Çok büyük zorluk ve emeklerle 5 yıllık derin bir araştırma sürecinde kaleme aldığı kitabının içeriği hakkında bilgi veren Erkoç, "Bu kitapta hemşehrimiz olmasıyla gurur duyduğumuz 7-8 Hasan Paşa'nın hayatına pencere açmaya ve O'nu bugünümüz insanı ve geleceğimiz olan gençlerimize tanıtmak istedik. Tek başına, Abdulhamit'e karşı yapılacak darbeyi nasıl önlediğinin tüm detaylarına ışık tutan kitap, 4 padişah döneminin pek çok olayına da 7-8 Hasan Paşa'nın şahitliğinde pencere açmaktadır. Tekrar tekrar okunması gereken tarih araştırması olarak kabul ettiğim bu kitabımda, kahramanlarımızı yaşatıp, gelecek nesillerimize aktarma samimiyeti ve çabası vardır. Kendi kahramanlarımıza sahip çıkıp yaşatamazsak, yarına dair yeni kahramanlar yetiştirmekte zorlanırız. 7-8 Hasan Paşa, dünün Ömer Halis Demir'idir. Olaylar benzer, kahramanlıklar aynıdır. Bu vesileyle 7-8 Hasan Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı hürmet ve dualarla yâd ediyorum." dedi.