Beşir Derneği’nden aşure ikramı

FATİH AKBAŞ

Beşir Derneği Çorum Şubesi Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Merkez PTT Şubesi yanında stant açan Beşir Derneği Çorum Şubesi vatandaşlara Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı. Vatandaşlar dernek yöneticilerine ikramdan dolayı teşekkür ettiler.

Beşir Derneği Çorum İl Başkanı Murat Beşikcioğlu ve dernek gönüllüleri gazetemize de gelerek aşure ikram ettiler.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da Murat Beşikcioğlu ve dernek gönüllülerine ikramlarından dolayı teşekkür etti.