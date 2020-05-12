Beşir Derneği’nden ‘Gönül İftarları’

Pandemi süreci ile birçok insanın etkilendiği bu günlerde Beşir Derneği Ramazan ayı yardımlarını öne alarak dağıtımlarına erkenden başlamış ve hijyen paketleriyle birlikte kumanya kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordineli olarak Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında da yardım faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, bağışçılarından aldığı destek ve Ramazan ayı bereketiyle fitre, zekât, kumanya, bayramlık, temel ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olmak için hazırlıklarını bitirerek, bu Ramazan ‘Gönül İftarları’ projesi ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Derneğin yardım çalışmalarından milyonlarca insanın faydalandığını ifade eden Beşir Derneği Çorum Şube Başkanı Murat Beşikcioğlu, “Ramazan ayı rahmet deryasının taştığı, birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı maneviyat yüklü, içerisinde Kuran-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı kutlu bir vakit dilimidir. Bu ayda yapılan bağış ve hayırlara misliyle mukabele edilmektedir. Bu ay tutulan oruçlar toplumun bir kesiminin diğer kesimini anlamasına, vücudun dinlenmesine ve toplumsal bütünlüğün sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Beşir Derneği uzun yıllardır Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren uluslararası bir yardım derneği. Dernek yaygın temsilcilik ağı ile Türkiye’de ve yardım bekleyen onlarca ülkede binlerce aileye gıda, sosyal-kültürel, barınma, afet, giyim, sağlık, eğitim alanlarında yardım sağlıyor. ‘Gönüller Yapmaya Geldik’ sloganı ile Türkiye’de ve dünyada binlerce gönüllüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten Beşir Derneği, mübarek Ramazan ayında her zaman olduğundan fazla gayret ve iştiyakla gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyor.” diye konuştu.

HEDEF BÜYÜDÜ

2019 yılında Ramazan yardımı olarak 48.060 kişiye fitre, 12.440 kişiye bayramlık, 45.174 kişiye temel ihtiyaç malzemeleri, 185.097 kişiye Bir Kap, Bir Kalp ve İftarlık projeleri ile iftarlık yardımları ulaştıran dernek, bu yıl 200.000 kişiye iftar yardımı, 50.000 kişiye kumanya yardımı 50.000 kişiye fitre ve zekât yardımı, 15.000 kişiye bayramlık yardımı ulaştırma hedefi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ramazan ayı boyunca yağ, makarna, çay, bakliyat gibi temel gıda malzemelerinden oluşan kumanya paketleri hazırlayarak binlerce aileye dağıtan derneğin bir kumanya bedelinin 100 TL olduğu belirtildi.Ramazan yardımlarına ilişkin bilgi veren Beşir Derneği Çorum Şube Başkanı Murat Beşikcioğlu, “Ramazan ayına mahsus bir mali ibadet olan fitreleri, Türkiye ve mazlum coğrafyalarda bulunan gerçek ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramından önce ulaştırmakta ve onların madden rahatlamasını sağlamaktadır. 2020 Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarı 27 TL’dir.Beşir Derneği kendisine gelen adak, şükür, akika ve nafile kurban bağışlarını Türkiye veya yardıma muhtaç coğrafyalardaki belirli ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, pay dağıtımını gerçekleştirmekte Ramazan ayının paylaşma duygusunu öne çıkarmaktadır. Bir hisse bedeli 850 TL’dir.Genellikle Ramazan ayında verilen mali bir ibadet olan zekâtları Türkiye ve yardıma muhtaç kalmış ülkelerde zekât almaya haiz olanlara verdiğiniz vekâlet ile dağıtan Dernek toplumsal bütünleşmeyi hedeflemektedir.Beşir Derneği, Ramazan ayında toplanan bayramlık bağışları ile yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi binlerce çocuğa bayramlık giyim paketleri hediye ederek, bayramı en çok yaşaması gereken çocukları bayramlık hediyeleri ile sevindirmektedir. Bir bayramlık bedeli 80 TL’dir.Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bu sene Ramazan ayı boyunca evlerimize misafir alamıyor ve misafirliğe gidemiyoruz. Beşir Derneği Ramazan ayının mahzun geçmemesi, Ramazan’ın kendine has ruhunun yaşaması için “Gönül İftarları” ismini verdiği Ramazan projesini hayata geçirdi. “Gönül İftarları” projesi ile sistemimize kayıtlı, sosyal incelemeleri yapılmış binlerce aileye iftarlık yardımı ulaştıracağız. Bir kişinin iftariyelik ihtiyacı için 20 TL alt limit belirledik. Bununla birlikte gelecek bağışlar ile savaş mağduru yetimler, yolda kalmışlar ve tüm ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca “Gönül İftarları” ile Ramazan ayının rahmetinden faydalanıyor. Bağış geldiği müddetçe yardım faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.

“Gönül İftarları” projesi ile toplumsal bir farkındalık oluşturarak Ramazan ayının manevi iklimini toplumsal tabana yaymayı amaçlıyoruz. Bir kişinin “Gönüllü İftarı”nı karşılamak için İFTAR yazıp 4012’ye gönderebilirsiniz.

Ramazan ayının artık elveda dediği bu günlerde vefalı bağışçılarımızın katkılarıyla bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Sağlık ve afiyetle nice Ramazan ve bayramlara ulaşmayı diliyoruz.” (Haber Merkezi)