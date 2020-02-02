Bey kaftanı hediye ettiler

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Kazakistan Almata Nur Mübarek Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi arasında gerçekleştirilen ikili iş birliği protokolü ile Çorum’a gelen Kazak öğrenciler, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi’nde yarı dönem eğitim almak üzere Çorum’a gelen Kazak öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Öztürk’e Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi olarak eğitim alan Kazakistanlı Timur Nüsüphan tarafından Bey Kaftanı hediye edildi.

Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kairat Kurmanbayev’in özel temsilcisi olarak Çorum’a gelen Nur Mübarek Üniversitesi Mevlana Programı Koordinatörü Nyssanaliyev Zhandos ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kazakistanlı Timur Nüsüphan’ın da hazır bulunduğu ziyarete Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da katıldı.

Öğrencilerle tek tek tanışarak, yabancı öğrencilerle ilgili Hitit Üniversitesi’nin bakış açısını özetleyen Rektör Öztürk, “Yapılan anlaşmayla birlikte üniversitemize gelen öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Karşılıklı ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşımak için görüşmelerimiz devam edecek. Tüm kardeşlerimizin kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için elimizden geleni yapacak ve onlara gurbet hissi yaşatmayacağız.” dedi.

Rektör Öztürk, karşılıklı hediyeleşmelerin ardından öğrencilerini uğurladı.