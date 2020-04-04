 Beyanname süresi uzatıldı

Çorum Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, derneklerin beyanname tarihinin 1 Ağustos'a ertelendiğini bildirdi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken dernek beyannamelerinin koronavirüs salgını dolayısıyla 01 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında alınan kararların derneklerin yönetim faaliyetlerinde aksamalara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Bayrak, dernek yöneticilerinin bir araya gelerek karar almasında zorluklar yaşanmasından dolayı beyanname süresinin uzatıldığını kaydetti.

Bayrak, dernek ve vakıfların genel kurulları ile sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin de geçici olarak durdurulduğunu vurguladı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 16:13