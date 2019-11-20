Beyaz baston tarih oluyor

FATİH BATTAR

TOBB Endüstri Meslek Lisesi TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 12.sınıf Elektrik Bölümü öğrencisi Emir Yılmaz’ın geliştirdiği proje büyük ilgi gördü.

Görme engelliler için geliştirilen sensörlü bastondan sonra bu kez baston yerine dizlik icat edildi. Görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak görme engellilerin baston kullanması yerine dışarda dizlikle daha rahat dolaşması için böyle bir proje geliştirdiğini belirten Emir Yılmaz, dizliğin herhangi bir engel veya cisimle karşılaşması durumunda ötmeye başladığını belirtti. Şimdilik sadece 30 cm’ye kadar cisimleri ve engelleri algılayabildiğini aktaran Yılmaz; “Projemiz geliştirildiği zaman görme engellilerimiz artık dışarda daha rahat dolaşabilecek. Beyaz baston yerine kullanacakları sensörlü dizlikle artık baston tarih olacak.” dedi

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019, 21:25