Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre Beykent Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlana başvurular 1 Mayıs'ta tamamlanacak. Sınav 6 Mayıs'ta yapılacak ve 7 Mayıs'ta nihai değerlendirme yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çorum'da vaka sayısı yüz binde 475'e...
Çorum'da vaka sayısı yüz binde 475'e...
  1. SAĞLIK