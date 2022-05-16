Beykent Üniversitesi, Büyükçekmece'deki arsaları ihaleyle satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Beykent Üniversitesi, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 2 adet arsayı kapalı teklifle satışa çıkardı.

Çamaşırdere mevkiinde bulunan arsalar, 87 milyon 500 bin ve 85 milyon Türk lirası muhammen bedeller üzerinden satılacak. Teklifler, 23 Mayıs 2022 tarihinde Beykent Üniversitesi ihale salonunda yapılacak oturumda değerlendirilecek.

Teklif teslimi için son tarih ve saat 23 Mayıs 2022 saat 14.30’dur.

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