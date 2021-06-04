Big Boss Auto Club açıldı

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Muhammed Taha Çakıcı ve Onur Yenilmezel’in sahibi olduğu Big Boss Auto Club önceki gün hizmete açıldı.

Aşağı Sanayi Çelik 6. Sokak Özençler Otogaz yanı numara 6’da gerçekleşen açılışa işyeri sahipleri ile bazı davetliler ve sanayi esnafı katıldı.

Yapılan duanın ardından gerçekleşen açılışta konuşan Muhammed Taha Çakıcı, çocukluk arkadaşı olan Onur Yenilmezel ile birlikte kendi işyerlerini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oto aksesuarları satış ve montajının yanı sıra iç-dış temizlik, pasta-cila uygulaması gibi hizmetleri de sunacaklarını anlatan Çakıcı, detaylı bilgi almak isteyen herkesi Big Boss Auto Club’a davet etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 19:25