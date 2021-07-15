Biga Belediyesi'ne ait taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Biga Belediyesi'ne ait, ilçe İstiklal Mahallesi 110 ada, 2 parsel üzerindeki Kapalı Çarşıda mevcut 1 adet işyeri satışı ve Hamdibey Mahallesi Bahtiyar Çavuş Sokak No:2/2 üzerinde imar planına göre kamusal alanda kafeterya olarak belirtilen gayrimenkul, İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan belediye İi hanında 2 adet işyeri, 01.08.2021 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar 29 ay süre ile kiralanması ile Biga Belediyesi Kapalı Pazaryerindeki Ayakkabı ve Tuhafiye Bölümünde bulunan 1 adet peronun tahsisi yapılacaktır.

Gayrimenkullerin satışına, kiralama ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddele hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 27.07.2021 Salı günü saat:11.00 ‘de başlamak üzere Encümen huzurunda yapılacaktır.

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