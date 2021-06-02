‘BİK Anadolu basınına önem veriyor’

M.BURAK YALÇIN

Basın İlan Kurumu’nun düzenlemiş olduğu yerel medya temsilcileri toplantısında konuşan Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Basın İlan Kurumu’nun Anadolu basınına önem verdiğini söyledi.

Çorum’da ilk gazetenin 1921’in Mayıs ayında Çorum Gazetesi adı altında çıktığını belirten BİK Yönetim Kurulu Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum basının 100. yılını doldurduğunu söyledi.

Basın İlan Kurumu’nun Anadolu basınına önem verdiğini ifade eden Şevket Erzen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Genel Müdürümüz Rıdvan Duran da önemsiyor ve desteklemek için elinden geleni yapıyor. Pandemi süreci içerisinde gayretlerine şahidim. BİK’ten beklenti olması gerektiğinden daha yüksek. Mevzuatı var, onun dışına çıkma şansı az. Maliye Bakanlığı’nın konusuna müdahale etme şansı çok zayıf. Bazı konular dışımızda gelişiyor. Müdahale etsek bile kimisinden sonuç alıyoruz, kimisinden alamıyoruz. Devlet kurumlar üzerinden basına para aktarıyorsa bunların kontrollerini istiyor, bazı kuralları var. Basını gelişmiş ülkelerde devletin farklı teşvikleri var. Bu desteği hak ederek doğru şekilde alabilmek için de mevzuatını düzgün uygulamamız gerekiyor. Formaliteleri yüksek bir sistemimiz var ama bunu sağlamak zorundayız.”

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 19:41