BİK Genel Müdürü 1 Haziran’da Çorum’da

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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, 1 Haziran 2021 tarihinde Çorum’a gelecek.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Salı günü saat 15.30’da Anitta Otel Muvatalli Salonu’nda düzenlenecek ‘Gazete Temsilcileriyle Tanışma Toplantısı’na katılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren BİK Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, “Genel Müdürümüzün katılımıyla gerçekleşecek toplantıda şehir merkezi ve ilçelerimizdeki gazete imtiyaz sahipleri ve gazete temsilcileriyle tanışma ve sektörün geleceğine yönelik istişarelerde bulunulacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021, 11:12