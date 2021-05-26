Bilboard ihalesini Bir Medya aldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi mücavir alanı içerisinde bulunan ilan ve reklam asılacak kent mobilyalarının işletmeciliğinin 10 süreyle kiraya verilme ihalesi dün yapıldı.

Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilen ihaleye iki firma teklif verirken bir firmanın teklifi eksik evrak nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı.

Yıllık 375 bin TL+KDV olarak gerçekleştirilen ihaleye Bir Medya adına katılan Atakan Akman 425 bin TL teklif verdi. İhalenin açık artırma kısmında ise Akman teklifini yıllık 500 bin TL+KDV’ye yükseltti. İhalenin sonucu yapılacak olan değerlendirmenin ardından açıklanacak.

İhale, belediye mücavir alan sınırları içerisinde 30 adet tip-3 otobüs durağı yapımı, yerine montajı, bakımı, 195 adet reklam raketli açık otobüs durağının bakımı ile toplam 565 adet kent mobilyaları reklam raketli açık 195 adet otobüs durağına, 100 adet çift yüzlü reklam vitrinine (raket), 10 adet scroller (reklam değiştiricili) megalighta, 250 adet ışıklı billboarda, 10 adet kuleboarda (totem) ilan ve reklam koyma hakkını kapsıyor.