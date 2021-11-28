Bilgi Koleji, Öğretmenler Günü’nü velileri ile kutladı

FATİH AKBAŞ

Bilgi Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenledi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı.

Bilgi Koleji ile Okul Aile Birliği’nin birlikte organize ettikleri etkinlikte konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca öğretmen ve veli işbirliği ile güzel projelere imza atacaklarını söyledi ve programa katılan herkese teşekkür etti.

Bilgi Koleji Kurucusu Erkan Çiftçi ise Okul Aile Birliği ile güzel projelere imza atmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Programda yemeğin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun sahne aldı. Konserine başlamadan önce 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan ünlü sanatçı birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Konserin sonunda ise Bilgi Koleji Kurucusu Erkan Çiftçi ünlü sanatçı Şükriye Tutkun’a günün anısına plaket takdim etti.

Etkinliğe Bilgi Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Murat Özdemir, Lise Müdürü Serkan Kırış, Anaokulu Müdürü Gürbüz İnan, Birey Özel Öğretim Kurs Müdürü Muharrem Özkan ile veliler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021, 17:13