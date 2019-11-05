Bilgilerinizi güncellettiniz mi?

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Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebi üzerine üye bilgileri ile ilgili güncelleme çalışması başlattıklarını söyledi.

Kooperatiflerinin hâlihazırda 610 üyesi bulunduğunu hatırlatan Hıdır Balaban, güncellenen bilgilerin Bakanlığın sistemine yüklendiğini ifade etti.

“Uygulama kapsamında üyelerimizi tek tek arayarak bilgilendiriyor ve eksik hususları tamamlıyoruz” diyen Balaban, “Üyelerimizden kimlik bilgilerinin yanı sıra adreslerini ve iletişim bilgilerini talep ediyoruz” dedi.

Güncelleme işlemlerini yakında tamamlamayı planladıklarını anlatan Balaban, “Üyelerimizden kooperatifimize müracaat ederek en kısa sürede bilgilerini güncelletmelerini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Balaban, vakti ve ulaşım imkanı sınırlı olan üyelerin bilgilerini telefon aracılığıyla da kolayca güncelletebileceklerini sözlerine ekledi.