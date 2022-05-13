'Bilim ve teknoloji alanında hiçbir zaman bu millet geride kalmadı'

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, “Tarihe dönüp baktığımızda bu millet ne yapmış onu göreceksiniz. Bizim geçmişimiz kesintisizdir. İnişli-çıkışlı zamanlar olmuştur ancak şunu çok iyi bilin ki bilim ve teknoloji konusunda hiçbir zaman bu millet geride kalmamıştır” dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Türkiye genelindeki liselerde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu seminerler düzenleniyor. Çorum’da da düzenlenen seminerlerde Sungurlu Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Çorum Belediyesi Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Türk bilim insanları tanıtıldı. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Sungurlu Fen Lisesi’nde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada bilim ve teknoloji konusunda hiçbir zaman bu milletin geride kalmadığını ifade ederek, ülkenin yetiştirdiği bilim adamlarının dünyaya tanıtılması noktasında vakfın önemli çalışmalara liderlik ettiğini söyledi. Prof. Dr. Aslan, “Tarihe dönüp baktığımızda bu millet ne yapmış onu göreceksiniz. Onu gördüğünüzde belirli zamanlarda tarihimize yönelik gündeme getirilen söylemlerin asılsız olduğunu göreceksiniz. Bizim geçmişimiz kesintisizdir. İnişli-çıkışlı zamanlar olmuştur ancak şunu çok iyi bilin ki bilim ve teknoloji konusunda hiçbir zaman bu millet geride kalmamıştır” dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de, Sungurlu’yu savunma sanayiinin önde gelen merkezlerinden biri yapacaklarını ifade ederek, “Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan hocamızın buralara gelmemde büyük bir emeği vardır. Hepinizin huzurunda hocamıza tekrardan teşekkürlerimi ediyorum. 700’lü ve 800’lü yılları bu günlere getirip heyecanla anlatılması gerçekten beni de etkiledi. Hocamıza bu güzel konferanstan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Seminere Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ve öğrenciler katıldı. Akademik başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesinin ardından seminer sona erdi.

(İHA)