Bilimsel Eczacılığın 183.yılını Balo’da kutladılar

FATİH BATTAR

Bilimsel eczacılığın 183. Yılı ve Eczacılık Haftası kapsamında Çorum Eczacı Odası tarafından Anitta Otel’de birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

Geleneksel hale gelen Eczacılar Balosuna; Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, SGK İl Müdürü Duran Cesur, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Çorum Tabip Odası önceki dönem Başkanı Mustafa Azak ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verdikleri birlik ve beraberlik yemeklerine yeniden kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden eczacılara ve tüm sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet dileyen Güler, geceye katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Gecede meslekte 25 yılını ve 50 yılını dolduran eczacılara plaket takdim edildi.

Meslekte yarım asrı dolduran eczacı Atilla Sular’a plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan verirken, meslekte 25 yılını dolduran eczacı Ahmet Çorumlu’ya plaketini SGK İl Müdürü Duran Cesur, eczacı Funda Çorumlu’ya plaketini Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, eczacı Süleyman Koca ve Mustafa Göbelek’e ise plaketini Çorum eski Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak ve Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler verdi.

Gecede eczacılar çalan şarkılar eşliğinde harika bir gün geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 17:59