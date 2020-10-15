Bilâl-i Habeşi Camii hayırseverleri bekliyor

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde’de bulunan Bilâl-i Habeşi Camii bakıma alındı.

Çorum Müftülüğü’nün bilgisi doğrultusunda başlayan çalışmalar kapsamında caminin kubbe, çatı ve diğer bölümlerinde tamirat ve tadilat yapılacağı açıklandı.

Mahalle sakinlerinin teşvikiyle başlayan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bilâl-i Habeşi Camii İmam Hatibi Cezmi Durmuş, hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

Bölgedeki ibadethane ihtiyacına cevap veren caminin baştan sona bakımdan geçirileceğini anlatan Cezmi Durmuş, bugüne kadar katkılarını esirgemeyen hayır sahiplerine de teşekkür etti.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çalışmaların yavaş ilerlediğini hatırlatan Durmuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yapılaşmanın yoğunlaştığı yeni yerleşim alanlarının ortasında yer alan Bilâl-i Habeşi Camii, Kapaklı semtinin ibadethane ihtiyacına cevap veriyor.

Camimizin yıpranan kubbe ve çatı kaplamaları ile diğer bölümlerini yenilemek için kolları sıvadık.

‘YARDIMLARINIZI BEKLİYORUZ’

Bilâl-i Habeşi Camii inşaatına bağışta bulunmak isteyenler çalışmaları yerinde görebilir, 0538 942 97 74 numaralı iletişim hattından detaylı bilgi alabilirler.

Nakdi yardım dışında inşaat malzemesi olarak ayni yardımda bulunmak isteyenlerin öncelikle bizlerle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.

Gerek camimizin yapımına gerekse tadilatına katkıda bulunan ve yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, desteklerinin devamını diliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 18:29