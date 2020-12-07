Bilâller Konağı yeniden hayat buldu

RECEP MEBET

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tanyeri İlkokulu yanındaki tarihi Bilâller Konağı’na taşındı.

Daha önce Valilik ek bina 8 katında bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüğü dün itibariyle yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nca, ‘Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı’ kapsamında restore edilen tarihi konak, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hizmetine sunuldu.

KONAK, KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ OLACAK

Aslına uygun olarak tepeden tırnağa bakımdan geçirilen konağın klasik bir idari bina olmayacağını vurgulayan Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, tarihi yapının amacına uygun şekilde kullanılacağını söyledi.

Konak bahçesinin kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde düzenleneceğini dile getiren Sümeyra Şengül, pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla birlikte etkinliklerin tek tek hayata geçeceğini kaydetti.

Tarihi yapıda Çorum’un eski konak kültürü ve şehrin köklü ailesi Bilâller’i anlatan bölümlerin de yer alacağını belirten Şengül, “Şehrimize kazandırılan Bilâller Konağı’nda resim ve el sanatları sergilerinden tiyatroya, söyleşilerden sinemaya kadar pek çok faaliyete ev sahipliği yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TARİHİ KONAK HAKKINDA

Üçtutlar Mahallesi Tanyeri İlkokulu altı Osmancık 4. Sokak’ta bulunan Bilâller Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca ‘Kültür Varlığı’ olarak tescillenen yapılar arasında yer alıyor.

Bilal Ailesi tarafından 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi’ne devredilen konak, İl Genel Meclisi’nde alınan kararla 25 yıllığına Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti.

Avlusuyla birlikte toplamda 886,58 metrekare yüzölçümüne sahip olan konağın mülk sahipleri arasında Abdullah Bilal, Sevim Dedebaş, Ayfer Laçin, Ayla Bayşu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal ve Nazmiye Bilal gibi isimler yer alıyor.

Restorasyonu tamamlanarak Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün kullanımına sunulan konağın hizmete girmesiyle birlikte, Çorum’da tarihi bir yapı daha günümüze kazandırılmış oldu.