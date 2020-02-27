BİLSEM binası da yıkıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla açılacak olan yoldaki engeller bir bir ortadan kaldırılmaya devam ediyor. O engellerden biri olan yarım asırlık BİLSEM binası da dün belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkım esnasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yardımcıları ve Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş da hazır bulundu.

Yıkım töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki caddenin açıldığında şehir merkezinin nefes alacağını söyledi. İmam Hatip Lisesi ek binasana da onay çıktığını ifade eden Başkan Aşgın, önümüzdeki günlerde de orayı yıkacaklarını söyledi.

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