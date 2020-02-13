BİLSEM ve İHL binası da yıkılıyor

Çorum Belediyesi tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla açılacak olan yoldaki engeller bir bir ortadan kaldırılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yıkılan yeşil evden sonra eski BİLSEM ve İmam Hatip Lisesi binası da yıkılacak. Bu binaların da gelecek hafta içerisinde yıkılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye tarafından başlatılan çalışmaların artık sona yaklaştığını söyledi. 650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki caddenin açıldığında şehir merkezinin adeta nefes alacağını söyleyen Başkan Aşgın, “Gazi Caddesi ile Fatih Caddesini birbirine bağlayacak yol güzergâhında bulunan binaları kamulaştırdık ve sonuncusunu da kısa süre önce yıktık. Yol güzergâhında bulunan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve İmam Hatip Lisesi binası Belediyemize devri ile ilgili onay geldi. Bu binalara Belediyemize devredildi. Gelecek hafta içerisinde de bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

