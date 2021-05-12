FATİH BATTAR

Çorum’da Bahçelievler Dumlupınar 4.Sokak’ta yaşayan Nergiz Temel, bahçesinde biriken ve evine sızan kanalizasyon suyu nedeniyle binanın çökme tehlikesi ile karşıya karşıya olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1.5 aydır evinin bahçesinde kanalizasyon sularının biriktiğini ve bodrum katındaki dairelerinde her tarafın çürümeye başladığını belirten yaşlı kadın, yetkililerden çözüm istiyor.

Bahçesinde biriken pis suyun nereden geldiğinin bir türlü çözülmediğini ifade eden yaşlı kadın; “Yaklaşık 1.5 aydır bahçemizde pis su birikiyor ve bu su evimize kadar giriyor. Konuyu belediye yetkililerine aktardık. Geldiler bahçede inceleme yaptılar ve yapılan inceleme sonucu bu suyun kanalizasyon suyu oluğu anlaşıldı. Pis su olduğu anlaşıldı ama suyun nereden geldiği bir türlü çözülemedi. Yetkililer sadece gelip inceleme yaptı sorun bir türlü çözülemedi. Her gün burada biriken pis su evimize geliyor. Yazık ben buraya eşyamı koyamıyorum. Evimin duvarları çürüdü, dökülmeye başladı. Tabanda kabarmalar başladı. Bina çökecek diye korkuyoruz. Yetkililerden ricam bu sorunun çözülmesini istiyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 16:51