‘Binalara tıkılıp kalmayın, doğanın keyfini çıkartın’

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Çorum’da özel bir firmada satış temsilcisi olarak görev yapan Ahmet Açaryazı (24), hobi olarak düzenlediği doğa gezileriyle dikkat çekiyor.

Doğada tek başına vakit geçirmekten hoşlandığını belirten Ahmet Açaryazı, son 5 yıl içinde Çorum’da gezmediği yürüyüş rotası kalmadığını söyledi.

Zaman zaman yakın arkadaşlarının da eşlik ettiği turlardan bahseden Açaryazı, Teslim, Budakören, Örencik, Gümgüm (Susuz) ve Yeşilgöl gibi Çorum’daki belli-başlı şelaleler ile Kalehisar, İncesu, Şapinuva ve Obruk gibi doğa harikası yerleri gezdiğini kaydetti.



‘EN BÜYÜK TUTKUM KAMP YAPMAK’

Kırkdilim, Keltepe ve Kösedağ tırmanışlarının yanı sıra pek çok yaylayı da yakından gördüğünü anlatan gezgin genç, doğa yürüyüşleri sırasında yabani hayvanlar ve bitkileri yakından inceleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

“En büyük tutkum, doğada kamp yapmak” diyen Açaryazı, “Genellikle zirve noktalarda soframı kurup manzaranın tadını çıkararak kahvaltı yapıyorum” dedi.

Yağışlı havalarda ATV tipi motorlu araçla sürüş yapmaktan hoşlandığını belirten Açaryazı, gezdiği rotalarda çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına katkıda bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

Tüm bunların yanında tam bir fotoğraf tutkunu olduğunu vurgulayan Açaryazı, “Sahada edindiğim bilgi ve tecrübeleri, sosyal medya aracılığıyla tüm doğa severlerle paylaşıyorum. Üstelik bu paylaşımları ticari maksatla değil, tamamen gönüllülük esasıyla ve çevremdeki insanlara fayda sağlamak amacıyla yapıyorum” diye konuştu.

‘HAYALLERİNİZİ ERTELEMEYİN, ÇIKIP DOĞAYLA KUCAKLAŞIN’

Yüreğinde tabiat sevgisi olan ancak bir türlü tutkularını gerçekleştiremeyen doğa severlere seslenen Ahmet Açaryazı, “Hayallerinizi daha fazla ertemeleyin, çıkıp dolaşın ve doğayla kucaklaşın” dedi.

“Teknoloji bağımlılığının esiri olmayın, çevrenizdeki doğal güzelliklerin tadını çıkarın” çağrısında bulunan Açaryazı, çevre ile ilgili mesajlar da verdi.

Doğal hayatı tehdit eden atıklardan bahseden gezgin genç, bilinçsiz piknikçilerin yol açtığı kirliliğe dikkat çekti.

“Atıklarınızı doğaya bırakmayın” diyen Açaryazı, “Bu dünya hepimiz için bir emanet. Gelecek kuşaklara bu emaneti güzel bir şekilde teslim etme hususunda bizlere önemli görev ve sorumluluklar düşüyor” diyerek çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Gezip gördüğü yerleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam edeceğini anlatan Açaryazı, “Çorum’un tabii güzelliklerini yakından tanımak ve yeni yerler keşfetmek isteyen herkese doğayla başbaşa günler diliyorum” ifadelerini kullandı.