Binali Yıldırım Çorum’a gelecek

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve son Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Binali Yıldırım’ı, AK Parti Genel Merkezimizdeki makamlarında ziyaret eden Milletvekili Kavuncu, “Ziyaretimde ülkemiz, dünya gündemi ve ilimiz üzerine Sayın Genel Başkan Vekilimizin engin tecrübelerinden istifade etme fırsatı buldum.

Oldukça verimli geçen ziyaretimizde, Sayın Başkanımızı Çorum'umuza davet ettim. Davetimizi memnuniyetle kabul eden Sayın Başkanımız, önümüzdeki günlerde bir program dâhilinde Çorum’a geleceklerini ifade ettiler. Kıymetli son Başbakanımız, Genel Başkan Vekilimize; bulundukları bütün görevlerde ülkemize, bölgemize ve özellikle, ilimize ulaşım yatırımları, Kırkdilim tünelleri, hızlı tren projemiz konuları başta olmak üzere ilimize kazandırdıkları sayısız yatırım ve hizmetler için hemşehrilerimiz ve teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sundum”dedi. (Haber Merkezi)