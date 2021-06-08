Binevler’de telif hakkı sorunu çözülüyor

FATİH AKBAŞ
Binevler’de telif hakkı nedeniyle yılladır yılan hikayesine dönen imar sorunlarının çözümü için Çorum Belediyesi önemli bir adım atıyor.
Belediye Binevler projesinin müellifinden telif hakkını satın almak için harekete geçti. Konu dün yapılan Belediye Meclisi’nin gündemine geldi.
Binevler’in proje müellifi Çinici ailesi ile telif hakkının satın alınması için sözleşme imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verilmesi teklifi meclis toplantısında görüşüldü.
Gündem maddesi yapılan değerlendirmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi.