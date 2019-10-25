Binicilik tesisi yarın açılıyor

MURAT ÇETİN

Çorum Belediyesi tarafından yapılan binicilik tesisinde hizmet veren Atahan Atlı Sporlar Kompleksi'nin açılışı yarın gerçekleştirilecek.



Atahan Atlı Spor Kompleksi İşletmecisi Burhan Demigan, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ı açılış törenine davet etti.

Mehter konseri, at gösterileri, cirit oyunu ve okçuluk gösterilerinin de yer aldığı açılış töreni, saat 13,00'de başlayacak. Tesis işletmecisi Burhan Demigan, açılış süresince binişlerin ücretsiz olacağını, pek çok sürpriz eğlence ve heyecanın yaşanacağı açılış törenine tüm Çorumlular'ın davetli olduğunu söyledi.



Açılışı gerçekleştirilecek olan binicilik tesisi, Akkent Mahallesi Celilkırı Yolu Sokak No: 30 adresinde hizmet veriyor.