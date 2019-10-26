Binicilik Tesisi’ne görkemli açılış

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Atahan Atlı Spor Kulübü’nün işletmeciliğini yaptığı Binicilik Tesisi, görkemli açış töreni ile kapılarını misafirlerini açtı.

Binicilik sporunda Türkiye’nin sayılı tesislerinden birisi olan Binicilik Tesisi’nin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

80 dönümlük devasa alan üzerine inşa edilen Binicilik Tesisi’nde 3 bin 150 metrekare kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 metrekare açık manej alanı, 1650 metrekare Ahır, 21 metrekarelik 25 adet box, veteriner hekim odaları, otlaklar, seyis odaları, karantina odası, depo, samanlık, at yıkama odaları, teknik donatılar, cafe, mescit, çok amaçlı salon, teras ve ofisle Çorum halkına hizmet verecek.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, atların tarihte Türkler için önemine değinerek “İlk kez atlar M.Ö 4000’li yıllarda bizim ecdadımız tarafından evcilleştirilmiştir. Ertuğrul’u, Osman Gazi’yi, Yavuz Sultan Selim’i, Kanuni Sultan Süleyman’ı ve Fatih Sultan Mehmet’i atsız düşünemeyiz. Bizim medeniyetimiz bugünlere gelmişse atlara borçluyuz. Atlar diğer hayvanları gibi sıradan hayvan değildir.” dedi

Binicilik Tesisi’ni önemsediklerini belirten Aşgın, tesisin hem spor, hem eğlence hem de sağlık merkezi olacağını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Bütün canlılar saygıya değerdir ama atların kadim tarihimizde Türkler için önemli bir yeri vardır. Çorumlu hemşehrilerimiz buradan istifade edecekler. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ise Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek bu dönemde bir ve beraber olma, uyanık olma zamanı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu süreçte herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkması gerektiğini belirten Ceylan; “Eğer biz Çorum’da huzur içinde yaşıyorsak bunu bizim için terörle mücadele eden Mehmetçiğimize borçluyuz. Bu ülke topraklarında bir tane dahi terörist kalamayana kadar mücadelemiz sürecek demiştik. Dünya 5’ten büyüktür diyen, BM’de dünyaya insanlık dersi veren, Barış Pınarı Harekatı’nda ABD’ye diz çöktürerek diplomasi başarısı gösteren, dünyaya karşı tek başına dimdik duran bir liderimiz var.1974 Barış Harekatı’nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da tüm dünya karşımızda. Biz bu güzel ve cennet vatanda huzur içinde yaşamak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak zorundayız. Bir ve beraber olmak zorundayız. Safları sıklaştırmamız lazım bu dönemde. Çünkü bu oyunlar bitmeyecek. 1071’den bu yana devam eden oyunlar yine devam edecek. Uyanık olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi ise çok güzel bir tesisin Çorum’a kazandırıldığını belirterek, tesisin Çorum2a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri tesisi gezerek, ata bindi ve gösterleri izledi.