Binlerce talebe yetiştiren hocalar emekliye ayrıldı

MURAT ÇETİN

İskilip İmam Hatip Lisesi’nde 40 yıl görev yaparak binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalar Ethem Sert ve Yunus Aşçı emekli oldu.

Hacı İsmail Kavlu Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törenle veda eden öğretmenler, gönüllerde bıraktığı ilim, irfan ve muhabbetle hatırlanıp yâd edilecek.

40 Yılı aşkın görev süresi boyunca İmam Hatip Lisesinde eğitim veren İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmenleri Ethem Sert ve Yunus Aşçı, Hacı İsmail Kavlu Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen plaket takdimi töreni ile emekliye ayrıldı. Ethem Sert ve Yunus Aşçı Hocaların, öğrencilerinin de katıldığı törende, Hacı İsmail Kavlu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü ve İmam Hatipliler Derneği Başkanı Numan Yalvaçer, emektar hocalara plaket takdim etti. Takdim edilen plakette ise Şeyh Galipten, " Hoşça bak zâtına kim, zubde-i alemsin sen. Merdûm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen" dizesinin altında "Muhterem Hocam uzun yıllar boyunca imam hatip liselerinde üstün gayret ve samimiyetle çalıştınız. Yetiştirdiğiniz binlerce kıymetli talebe adına teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı.

Tören sonrasında açıklamada bulunan İmam Hatipliler Derneği Başkanı Numan Yalvaçer, “Ethem Sert ve Yunus Aşçı hocalarım bugün itibariyle emekliye ayrıldılar. Öğrencileriyle beraber İskilip İmam Hatipliler Derneği olarak okulumuzda buluşarak, 40 yıl imam hatip liselerindeki emekleri için teşekkür ettik. Nasihat aldık. Allah razı olsun kendilerinden, istifade etmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 18:37