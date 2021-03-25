Bir an önce evlerine dönmek istiyorlar

RECEP MEBET

Akkent Mahallesi’ndeki heyelanzede vatandaşlar, bir an önce evlerine geri dönmek istiyorlar.

Akkent 7. Sokak’taki Y 27-28 ve 29 numaralı bloklarda ikamet eden 24 aile, geçtiğimiz günlerde yaşanan toprak kaymasının ardından Çorum Belediyesi Misafirhanesi ile Öğretmenevi’ne yerleştirilmişti.

Heyelan sonrası yapılan incelemelerin ardından bölgede zemin güçlendirme çalışması başlatılmıştı. Fore kazık yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmaların hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar, “Hasta ve bakıma muhtaç aile bireylerimiz var. Onları misafirhane koşullarında rahat etmemiz ve ihtiyaçlarını karşılamamız mümkün olmuyor” diye konuştular.

Yaşadıkları mağduriyetin son bulmasını isteyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek bir an önce evlerine geri dönmeyi beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 19:24