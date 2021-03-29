Bir apartman daha karantinada

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 65. Sokak’ta bir apartman için karantina kararı alındı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Çorum merkezde bir apartmanda 10 gün süreli karantina kararı aldı.

Meclis’in kararı şöyle:

“İlimiz merkez Gülabibey Mahallesi Bağcılar 65. Sokakta yer alan dış kapı numarası 2 olan Bağcılar Apartmanında 27/03/2021 tarihinde yapılan filyasyon çalışmasında, apartmanda 9 hanenin bulunduğu, 8 hanenin ikamet amaçlı kullanıldığı ve 6 hanede Covid-19 pozitif vaka olduğu tespit edilmiş olması sebebiyle, söz konusu apartmanda ikamet eden tüm kişilerin; Covid-19 salgının yayılımının önlenmesi, olası bulaşmaların önüne geçilmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 27/03/2021 tarihi Cumartesi Günü saat 15:00'den itibaren 10 (on) gün süreyle karantinada/izolasyonda olmalarına, belirtilen adreste yer alan dış kapı numarası 2 olan Bağcılar Apartmanına giriş çıkışların 10 (on) gün süreyle kısıtlanmasına ve belirtilen Bağcılar Apartmanının karantina bölgesi olarak ilan edilmesine,

İlimiz merkez Gülabibey Mahallesi Bağcılar 65. Sokakta yer alan dış kapı numarası 2 olan Bağcılar Apartmanında ikamet eden ve izolasyonda/karantinada bulunan kişilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmasına, Apartmanın giriş ve çıkış kontrollerinin ve güvenliğinin kolluk birimleri tarafından sağlanmasına karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)