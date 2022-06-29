Bir ay önce nişanlısını dün de arkadaşını kazada kaybetti

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün öldüğü kazadan yaralı kurtulan kişinin, 22 Nisan'da da kendi kullandığı otomobille yaptığı kazada nişanlısını kaybettiği belirlendi.