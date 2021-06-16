Bir çiftlik daha belgelendi

Hamdiköy Köyü Muhtarı ve Ziraat Odası Başkan Yardımcısı, büyükbaş hayvan yetiştiricilik işletmesi sahibi Hayati Serbes’e Hastalıktan Ari İşletme Belgesi verildi.

Serbes’e belgesini takdim eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Hayati Serbes'e verilen belgeyle ilimizdeki Ari İşletme sayısını iki katına çıkarmış bulunmaktayız.” dedi.

Çorum’da hayvancılığı geliştirmek için süt işletmelerinde Hastalıktan Arilik oluşturmanın birinci öncelik olduğunu vurgulayan İl Müdürü Sarı, “Bakanlığımızın da Hastalıktan Ari İşletmelere, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. dedi.

Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almaya hak kazanan işletmelerin diğer işletmelere örnek olması gerektiğini ifade eden Sarı, “Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelerimizin de bir an önce Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapmalarını talep ediyorum. İşletme anlayışlarından ve üretimlerinden dolayı tüm Ari İşletme sahiplerini tebrik ediyorum.” diye konuştu.