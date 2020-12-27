Bir çivi ile hayata tutunuyor

EROL TAŞKAN

Yürüme engelli 29 yaşındaki Çorumlu engelli genç İsa Aksoy, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitimini aldığı filografi sanatı ile hayata tutunuyor.

Aldığı siparişleri büyük bir titizlikle evinde yapan İsa Aksoy, bu çalışmanın kendisi için adeta bir terapi olduğunu belirterek, “Her çaktığım çivi ile hayata daha iyi tutunuyorum.” dedi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde aldığı eğitimlerle bu sanatı öğrendiğini söyleyen engelli genç, bu sanatı öğrenmeden önce çok sıkıldığını, tek yapabildiği şeyin engelli aracı ile dışarı çıkıp dolaşmak olduğunu, şimdi ise büyük bir mutlulukla evinde çalıştığını anlattı.

Belediye tarafından İstanbul’a düzenlenen bir gezide filografi sanatı ile tanıştığını ve hayran kaldığını anlatan Aksoy, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’ndeki hocalarına filografi öğrenmek istediğini belirterek, hocalarının da desteği ile eğitim aldığını sözlerine ekledi.

Pandemiden dolayı çalışmalarına evinde devam eden İsa Aksoy, internetten ve çevresinden aldığı siparişleri tek tek panolar üzerine işleyip, birbirinden güzel eserlere imza atıyor.



Önceden çok sıkılıyordum. Başım ağrıyordu. Bu sanatı yapmaya başladığımdan beri çok rahatlardım, vücudum da dinlendi. Bu sanat beynimi çok rahatlatıyor. Bir tabloyu yapıp bitirdikten sonra çok mutlu oluyorum.” diyen Aksoy, engel sanata engel değildir sloganıyla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki İsa Filografi Aksoy adresli sayfasından da çalışmalarını sergileyen İsa Aksoy, gelen siparişler sayesinde hayata tutunmanın yanı sıra harçlığını da kazanarak, tüketen değil üreten olmanın mutluluğunu yaşıyor. Destek olup engelli bir gencin hayata tutunması için bir çivi daha çakmasını isterseniz, 0544 515 46 99 nolu telefonu arayıp siparişinizi verebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 20:10