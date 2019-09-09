FATİH BATTAR

İlköğretim Haftası kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi; “Ankara’ da çalışırken bir okulun eğitim tabelasında, reklamında görmüştüm. Diyordu ki, bir çocuk yetişir, dünya değişir. Hakikaten öyle bütün bu yapılan masraflar, çekilen emekler bir çocuğun yetişmesi için, onun için hepimiz elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeli, eğitim noktasında elimizden gelen bütün imkânları seferber etmeliyiz.” dedi

Günümüzde öğrendiğimiz bilgilerin eskime süresinin 5 yıla kadar düştüğünü belirten Vali Çiftçi; “Bugün 493 okulda yaklaşık 5000 derslikte 7000 öğretmenimizle ve 93000 öğrencimizle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Temennim odur ki; geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, onları daha donanımlı hale getirmek, onları geleceğe daha iyi hazırlamak için hep birlikte bütün imkânlarımızı seferber edelim. Onları sürekli öğrenme noktasında motive edelim. Sürekli öğrenmeyi sevdirelim. Çünkü bizim inancımız beşikten mezara kadar öğrenmeyi teşvik ediyor. İki günü birbirine eşit olanı zararda ziyanda kabul ediyor. Âlimin uykusunun cahilin ibadetinden hayırlı olduğunu bizlere öğütlüyor. Dolayısıyla tüm bu gerçekleri sevgili öğrencilerimize, genç yavrularımıza benimsetmeli, sürekli öğrenmeyi onlara sevdirmeli ve kendilerini yenilemeyi devamlı teşvik etmeliyiz. Çünkü bilmeliyiz ki; günümüzde öğrendiğimiz bilgilerin eskime süresi tek rakamlı hanelere kadar inmiştir. Bunu bir Anadolu Üniversitesi Rektörümüzün konuşmasında dinlemiştim. Beş yıla indiğini söylemişti. Aradan bir müddet daha geçtiğine göre bu sürenin daha da kısaldığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu

‘EĞİTİM SADECE OKULLARLA SINIRLA OLMAMALI’

Günümüzde eğitimin sadece okullarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çiftçi; “Özellikle internetin ve sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla beraber eğitim artık sadece okullarda değil ailede arkadaş çevresinde internet medyasında ve sosyal medyada da yapılıyor. Ancak, eğitim tek merkezi okullardır. Eğitim kurumlarıdır diyebiliriz. Sadece internetten edindiğimiz bilgilerin nasıl daha güvenli olabileceğini, nerelerde kullanabileceğimizi yine bize okul belirtiyor. Öte yandan toplum olarak eğitimi okullarla sınırlı tutamayız. Okullara öğretmenlere ihale edemeyiz. Aile bir eğitim kurumudur. Arkadaş çevresi bir eğitim kurumudur. Dışarıdaki esnafta, şoför de bakkal da eğitimin bir parçasıdır. Hepimiz üzerimize eğitim konusunda düşeni yerine getirmekle görevliyiz. Örneğin evde eğitim; çocuğumuza iyi örnek olmalıyız. Okulda öğretilen bilgi dışarıda sosyal hayattaki eğitimi de desteklemeli. Sadece okulda öğretilen bilgilerin yeterli olacağını düşünmemeliyiz. Çocuklarımıza evimizde, okulda, sosyal hayatta adaletli olmayı, başkasının hakkına hukukuna riayet etmemiz gerektiğini, bencil olmamayı öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Yine küçükleri sevmeyi, büyüklerine saygılı olmayı, onlara her zaman başkalarına saygılı olmayı öğütlemeliyiz. Kısacası bizi biz yapan, bizi üstün kılan başka milletlerden üstün kılan hasletleri öğrencilerimize gençlerimize öğretmeli ve onları en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız.” ifadelerini kullandı

‘ÇOCUKLARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDELİM’

Konuşmasında velilere de seslenen Çiftçi, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Ben velilerimize sesleniyorum. Lütfen öğrencilerimizi takip edelim. Öğrencilerimizin okula gelip gelmediğini takip edelim. Kimlerle arkadaşlık ettiğini, kimlerle düşüp kalktığını mutlaka takip edelim. Devamsızlıkları konusunda öğretmenlerle idarecilerle görüşelim. Derslerine çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Unutmayalım ki, başarısız öğrenci yoktur. Sadece takip edilmeyen öğrenci vardır. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Bunun dışında sevgili öğrencilerimize sesleniyorum; sevgili öğrencilerimiz geçenlerde Bayat İlçemizin bir köyünü ziyaret etmeye gittiğimde bir öğrenci bana sormuştu. Ben ileride Vali olmak istiyorum. Ne yapmam gerekir. Nasıl davranmam gerekir diye, ona sadece çok çalışması gerektiğini söyledim. Gerçekten çalışmadan, gayret etmeden, bedelini ödemeden herhangi bir yere gelmemiz mümkün değildir. Hepimiz çalışmalıyız. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Gayret sarf etmeliyiz. Şunu söylemek istiyorum. Öğrencilerimizin iyi birer evlat olması gerekiyor. Öncelikle iyi bir insan olması gerekiyor. İyi bir evlat olduktan sonra, iyi bir insan olduktan sonra, öğrencilerimize, okul idaresine karşı iyi bir öğrenci olmaları gerekiyor. Topluma karşı iyi bir vatandaş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla hepsinden önde gelen öncelikle iyi bir insan olmaları, ardından diğerleri. Onun için gayret edin mutlaka çalışın, derslerinizi zamanında yapın. Yeni bir eğitim öğretim yılına girdik başladık şu anda ilk günden itibaren derslerinizi sık takip edin nihayetinde istikbalde inşallah bizim bu bıraktığımız yerlere sizler geleceksiniz.”