Bir çuvalla başladı bir kamyona ulaştı

EROL TAŞKAN

Üyük Köyü İmam Hatibi Mustafa Yıldırım’ın başlattığı çevrecilik hamlesi tüm köyde seferberliğe dönüştü. Köy mezarlığı başta olmak üzere tüm çevrede atık toplama çalışması yapan Mustafa Yıldırım’ın bir torbayla başlattığı seferberlik sonunda bir kamyon atık malzeme biriktirildi.

Pek çok örnek çalışmaya imza atan Köy İmam Hatibi Mustafa Yıldırım’ın çabasını takdir eden köylü gençler ve tüm köy halkı, el birliği ile köyün çevresindeki tüm plastik atıkları topladı.

Aileler de yapılan çalışmaya evlerinden destek vererek, plastik atıklarını ayrı biriktirip, hurda için ayrılan bölüme teslim etti.

Bir torbayla başlayan seferberliğin sonunda, bir kamyonu ulaşan atıklar hurdacıya satılarak, elde edilen 2 bin 500 liralık gelir, köy camisine bağışlandı.

Halen devam eden çevre seferberliği konusundaki memnuniyetlerini aktaran köy halkı, özellikle çocukların ve gençlerin kampanyayı sahiplenmesinden dolayı onlarla duydukları gururu ifade ederken, İmam Hatip Mustafa Yıldırım’a da örnek davranışı için teşekkürlerini ifade ediyor.

Köy sakinleri devam eden kampanya için, “Köyümüzün çevresi temizlendiği gibi, atıklar ekonomik olarak tekrar kazanıldı. Üyük Köyü çevresini temiz tutmanın yanı sıra doğayı kirletmemek konusunda da örnek olmayı sürdürecek” diyerek kampanyaya olan destek ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022, 17:57