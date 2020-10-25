Bir güzel adamın ardından

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Yaklaşık 15 gündür elimiz yüreğimizde beklerken, acı haber cumartesi günü sabah saatlerinde ulaştı bizlere. Bir güzel insanın daha ölüm haberi ile yandı yüreğimiz. 51 yıllık hayatımda 35 yıldır yakinen tanıdığım ve çok değer verdiğim Celal Manan ağabeyimin vefatı, sadece beni değil tüm ailemizi de derinden etkiledi.

Elbette ölüm vaktini bekler. Ecel gelince hiçbir çaba kâr etmez ve ecelimize teslim oluruz. Teslim oluruz olmasına da yüreğimizin acısına da engel olamayız.

Çorum’da korona virüse karşı alınan tedbirlere uyma konusunda, Çorum’da ilk 10’a girecek isim say deseler, ilk beş içerisinde Celal ağabeyi sayardım. Gelin görün ki ecel onu bizden korona vesilesiyle alıp götürdü.

Sanayicilik ve üretim konusunun duayeniydi dersem vallahi de yalan olmaz, billahi de yalan olmaz. Bunun en iyi şahitleri de yıllarını sanayiciliğe üretime vermiş insanlardır.

Çağıl Makina’da yetişmiş olmak, zaten Türkiye’nin en büyük mühendislik fakültesini bitirmekten daha kariyerlidir. O da Çağıl Makina’nın eşsiz eğitim ve tedrisatından geçmiş başarılı bir teknik adamdı. Sadece başarılı teknik adam olma özelliğiyle kalmayıp, başarısına titizliğini, çalışma azmini ve vizyonunu da katmış yeri zor doldurulur bir insandı.

Biz ondan hiç incinmedik ve her daim iyiliğine, örnekliğine ve mükemmel ağabeyliğine şahit olduk.

Hayalleri vardı Çorum sanayisinin gelişimine dair. Kurumsal bir işletmenin gerekliliklerini kılı kırk yararak ve heyecanla anlatırdı. Ve bu vizyonunu da üretiminin başına geçtiği pek çok firmada hayata taşıdı, örnek oldu, üretim sorumluluğunu aldığı firmaları bayrak gibi göndere çekmeyi başardı.

Sadece üretim ve imalat konusuyla değil, dostluğuyla da gönüllerdeydi. O’nu en yakın tanıyanlardan Makine Mühendisi Yaşar Timurtekin ağabeyim, üzüntüsünü, ”Senin gibisi bir daha zor gelir Çorum’un cefakar çocuğu. Mekanın cennet olsun.” sözleriyle dile getirdi.

Sen başta benim merhum ağabeyim Faruk Taşkan olmak üzere hepimizin ağabeyiyidin. Mekanın cennet olsun, Üzerimizdeki haklarını helal et. Geride kalanlara sabrı cemil diliyorum. Başımız sağolsun.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 18:21