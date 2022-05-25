EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Erdoğan kaçacak” iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bir insan ancak bu kadar alçalabilir, yazıklar olsun. Fetönün sözcüsü, yazıklar olsun.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun aldığı talimatlar doğrultusunda iftira attığını söyleyen Kavuncu, Kılıçdaroğlu’nun yalan, palavra ve iftiralarıyla siyaseti kirletmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Açıklamasını ‘Fetö’nün sözcüsü ve yazıklar’ olsun etiketiyle paylaşan Erol Kavuncu, Kılıçdaroğlu’nu kınadığı açıklamasında şunları ifade etti: “Yazıklar olsun. CHP’nin Genel Başkanının, "aldığı talimatlar doğrultusunda" yalan, palavra ve iftiralarla siyaseti kirletmesi asla kabul edilemez . Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini ahlaksızca itham eden, bürokratlarımızı tehditleriyle hedef alan, iftira ve nefret söylemleri ile toplumu bölen bu siyasi üslubu şiddetle kınıyorum. Bu millet kimin fareler gibi saklandığını da, kimin aslanlar gibi mücadele ettiğini de çok iyi bilir. Bir insan ancak bu kadar alçalabilir. Yüreğin yetiyorsa çık! Hangi senaryoyla, hangi algı oyunuyla çıkarsanız çıkın aziz Milletimizden asla onay alamayacaksın.”