Bir kamyon köpeğin Çorum'a bırakıldı iddiası!

Sungurlu Belediyesi tarafından toplandığı iddia edilen çok sayıda sokak köpeği, resmi plakalı kamyonla Çorum merkeze getirilerek şehir çöplüğüne bırakıldı.

Çorum Web TV'nin haberine göre Çorum Belediyesi, ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak için harekete geçti.

İddialara göre Sungurlu Belediyesi'ne tahsis edilmiş resmi plakalı kamyon dolusu hayvan, getirildiği Akkent Mahallesi civarında yaşayan duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası çekimleri ile tespit ettiklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, konuyla ilgili resmi işlemleri ivedilikle başlatılacaklarını vurguladı.

Çorum Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışmalarına devam ettiğini belirten Çöplü, bu çalışmalara rağmen şehirdeki sokak hayvanı sayısının sürekli olarak arttığını, farklı hayvanların geldiğini, ancak bunların nasıl ve ne şekilde getirilip bırakıldığına dair bir kanıtları olmadığını, son olayla birlikte bu artışın nedenini öğrenmiş olduklarını söyledi.

Valilik talimatıyla inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir çöplüğüne bırakılan sokak köpeklerinin Sungurlu Belediyesi’ne ait araçla bölgeye bırakıldığını tespit etti ve hazırlanan rapor Valiliğe sunuldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022, 11:48