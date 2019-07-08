Çorum Ülkü Ocakları Teşkilatı, sokak hayvanları için Çorum’da çeşitli yerlere mama ve su bıraktı. Susuzluk ve açlıkla mücadele eden sokak hayvanlarının imdadına yetişen ülkücü gençler toplumun tüm kesimleri tarafından takdirle karşılandı.



Ülkü Ocakları Genel Merkezi, sokak hayvanları için ‘Bir Kap Can’ sloganı ile Türkiye çapında bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştı. Genel Merkezi tarafından başlatılan projeye Çorum Ülkü Ocakları Teşkilatı da kent merkezinin muhtelif yerlerine mama ve su bırakarak destek verdi.



Örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Ülkü Ocakları, büyük ölçüde takdir topladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 20:03