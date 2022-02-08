Bir kardeşin ardından

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

İsmail Yıldız kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Ölüm elbette kaçınılmazımız. Dualarla son görevimizi yerine getirdik. Bedenini defnettik ama hatıralarını gönlümüzde yaşatacağız.

Tanıdığım günden beri dostluğunu, güler yüzünü, merhametli duruşunu ve samimiyetini bizden esirgemedi. Nice gecelerin sabahına uzanan sohbetlerimizde, akarsular gibi yüreğinden çağlayan sözleriyle gönlümüzü doyurduk.

Kardeşim biz senin doğruluğuna da dürüstlüğüne de şahidiz. İnancına, vatanına, milletine verdiğin değerin şahidiyiz. Bu şahitlikler sadece bana ait olmayıp, seni tanıyan tüm insanların ortak kanaatidir.

Bize bıraktığın bu büyük acıyı dindirmek için bize bıraktığın bu kıymetli hatıralarına sarılacağız. Her daim gönlümüzde ve dualarımızda olacaksın. Mekanın cennet olsun, Peygamber Efendimiz’e komşu olasın.

Değerli kardeşime Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm severlerine başsağlığı diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 19:02