Bir Medya'dan başarılı bir çalışma daha

EROL TAŞKAN

Ramazan Bayramı’nda Korona nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Çorum’un ıssız cadde ve sokakları farklı bir bakış açısıyla kameraya alan Bir Medya ekibi, yine başarılı bir işe daha imza attı.

İzleyene keyif veren görüntüler , aynı zamanda korona mücadelesi kapsamında yaşananları tarihe kaydederek, değerli bir arşive dönüşmüş.

Çorum’un pek çok noktasının kolay kolay yakalanamayacak ıssız görüntülerini, Çorumlular’ın tabiriyle Ussuz bir şekilde yakalayan Bir Medya ekibi, korona nedeniyle ıssız kalan Çorum’u farklı bir açıyla sosyal medya izleyicisiyle buluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 17:28