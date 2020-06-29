Bir Medya'dan başarılı bir çalışma daha

EROL TAŞKAN
Ramazan Bayramı’nda Korona nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Çorum’un ıssız cadde ve sokakları farklı bir bakış açısıyla kameraya alan Bir Medya ekibi, yine başarılı bir işe daha imza attı.
İzleyene keyif veren görüntüler , aynı zamanda korona mücadelesi kapsamında yaşananları tarihe kaydederek, değerli bir arşive dönüşmüş.
Çorum’un pek çok noktasının kolay kolay yakalanamayacak ıssız görüntülerini, Çorumlular’ın tabiriyle Ussuz bir şekilde yakalayan Bir Medya ekibi, korona nedeniyle ıssız kalan Çorum’u farklı bir açıyla sosyal medya izleyicisiyle buluşturdu.Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 17:28
Bende de ıssız sokak ve cadde görüntüleri var.Tam akşam üzeri ve İnönü ve Gazi caddeleri,saat kulesi görüntüleri.Caddelerde kimseler yok.Hava soğuk ve sert esiyor.Ortalıkta in,cin top oynuyor misali.İnsan bu görüntülerden korkar.Neredeyse 300 binlik şehir terk edilmiş gibi...