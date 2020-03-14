Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve kentteki sağlık kuruluşlarının yöneticilerini kabul etti.

Sobacı, ziyarette, Çiftçi'ye Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek verdi.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Çiftçi, "Bir nefeslik sıhhatin değeri ölçülemeyecek kadar büyük ve kıymetlidir." dedi.

Sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığı vurgulayan Çiftçi, "Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görevlerini yapan, verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, kendilerine hayırlı hizmetler, başarılı çalışmalar temenni ediyorum." diye konuştu. (AA)

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2020, 12:07